Городские власти признали вторую волну коронавируса и ужесточили ограничения: последние данные о Covid-19 в Петербурге

Северную столицу накрыло второй волной эпидемии коронавируса — этот факт признали петербургские чиновники и ввели новые меры по нераспространению опасной инфекции, «Ленэкспо» все же готов к приему пациентов, а скоро к нему присоединится Первый мед: Gazeta.SPb.ru публикует последние данные о Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразились 710 человек. 355 выздоровело, 32 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии в нашем городе опасную инфекцию подхватили 55 378 петербуржцев.

Вторая волна

22 октября власти Петербурга официально признали факт — город накрыло второй волной Covid-19. О росте количества инфицированных людей заявил вице-губернатор Олег Эргашев. Однако ситуация, по его словам, находится под контролем.

Ограничения

До 29 ноября в городе действуют новые ограничительные меры. Так, в Северной столице организациям общественного питания запретили работать по ночам. Исключением стали заведения на вокзалах, в аэропорту и АЗС. Не могут функционировать и детские игровые комнаты площадью более 50 кв. м, расположенные в торговых центрах и заведениях общепита. Всем организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо получить QR-код, разрешающий работу в пандемию, и разместить его на видном месте.

Кроме того, скоро в Петербурге ужесточится масочный режим. Уже через несколько дней пассажиров без СИЗ перестанут пускать в общественный транспорт и даже такси.

А пожилым людям вовсе рекомендуют ограничить себя в передвижениях. Работодателям уже рекомендовали перевести сотрудников 60-65 лет на удаленный режим работы.

Тестирование

Тем временем жители Северной столицы массово жалуются на невозможность добиться тестирования на коронавирусную инфекцию в городских поликлиниках, тогда как власти заверяют в обратном. Глава территориального Фонда ОМС Александр Кужель заявил: исследования проводятся за счет бюджета, что может влиять на их доступность. С 1 января 2021 года тесты на коронавирус станут частью программы «Обязательное медицинское страхование» (ОМС).

А пока сдать тест на коронавирус бесплатно могут в первую очередь те, кто получил соответствующее направление от лечащего врача, граждане, вернувшиеся из-за границы уже с признаками ОРВИ, лица, имеющие высокий риск заразиться, — «контактные» пациенты, горожане с внебольничной пневмонией, медицинские работники, простудившиеся петербуржцы, проживающие в учреждениях социального обслуживания и пожилые люди от 65 лет, а также дети, в чьих коллективах обнаружены три случая заболевания Covid-19.

Стационары

Госпиталь в «Ленэкспо», который оборудовали для приема коронавирусных больных, готов к приему пациентов. Такие данные 22 октября поступили из комитета по здравоохранению. Ведомство опровергло информацию о неспособности учреждения начать свою работу из-за отсутствия у него лицензии. Документа нет лишь у 5-го павильона, куда сотрудники Госпиталя для ветеранов войн не выходили, но есть у 7, 8 и 8а. Лицензирование павильона №5 будет произведено после передачи оборудования.

С 1 ноября лечить пациентов с Covid-19 начнет Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова. Предполагается, что в вузе развернут 200 коек.

Отмена мероприятий

20 октября стало известно о случаях заражения коронавирусом среди актеров БДТ. Из-за болезни артистов пришлось отменить несколько спектаклей: «Слава», «Аустерлиц» и «Дама с собачкой».

Память

В память о погибших в пандемию врачах 26 медицинских учреждений Петербурга установят у себя мемориальные таблички. С такой инициативой выступил губернатор Александр Беглов. А, по словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сараны, увековечить планируется имена и тех медицинских работников, которые ушли не только из-за самого Covid-19, но и по другим причинам в этот период. А стихийный мемориал на Малой Садовой улице в ведомстве предлагают переместить в музей гигиены или музей политической истории. Все будет зависеть от мнения горожан и родственников.