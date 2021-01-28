В Петербурге выявили 2 128 новых заражений коронавирусом за сутки

Петербург все еще балансирует на грани между стабилизацией эпидобстановки и новым ростом заболеваемости. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

Петербург все еще балансирует на грани между стабилизацией эпидобстановки и новым ростом заболеваемости. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

По данным оперативного штаба на 11:00 28 января, в Северной столице за прошедшие сутки зарегистрировали 2 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 327 160 человек, переболевших COVID-19 или зараженных в данный момент. Также за сутки коронавирус унес жизни 69 горожан. Таким образом, за все время ведения статистики жертвами ковида стали 9 571 человек.

Больничную койку за сутки покинули 4 124 жителя Северной столицы. Всего же победили коронавирус в Петербурге 222 012 человек. Добавим, что в целом по России за последние сутки выявлено 19 138 COVID-положительных пациентов, выписаны 26 775.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге сделали более 30 тысяч тестов на коронавируснюу инфекцию.