Смольный передумал запускать государственные речные трамваи в Петербурге

В Петербурге не будет государственных речных трамваев. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге не будет государственных речных трамваев. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков ответил на вопрос, появится ли в Петербурге речной общественный транспорт.

По мнению чиновника, горожане не нуждаются в водном общественном транспорте. Поляков отметил, что соответствующих планов у властей нет. Поляков пояснил, что во время дождя, например, речным трамваям придется ходить «вхолостую» или простаивать у причалов, что приведет к убыткам для бюджета города, передают «Невские новости».

«Эта история себя не оправдала. Слишком зависит от погоды, не прогнозируемая история, туристическая», — добавил глава ведомства.

Речные трамваи в Северной столице останутся, но уже исключительно в качестве транспорта для туристов. В любом случае, на каналах будут развивать сеть причалов для частных перевозчиков и речного такси.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские мосты готовы к навигации 2021 года.