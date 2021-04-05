Смольный передумал запускать государственные речные трамваи в Петербурге

Глава городского комитета по транспорту Кирилл Поляков ответил на вопрос, появится ли в Петербурге речной общественный транспорт.
По мнению чиновника, горожане не нуждаются в водном общественном транспорте. Поляков отметил, что соответствующих планов у властей нет. Поляков пояснил, что во время дождя, например, речным трамваям придется ходить «вхолостую» или простаивать у причалов, что приведет к убыткам для бюджета города, передают «Невские новости».
«Эта история себя не оправдала. Слишком зависит от погоды, не прогнозируемая история, туристическая», — добавил глава ведомства.
Речные трамваи в Северной столице останутся, но уже исключительно в качестве транспорта для туристов. В любом случае, на каналах будут развивать сеть причалов для частных перевозчиков и речного такси.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские мосты готовы к навигации 2021 года.