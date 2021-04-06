Условный срок, колония-поселение, отмена штрафа: лояльные приговоры участникам незаконных митингов в Петербурге

В январе и феврале в Северной столице, как и по всей России, прошел ряд несанкционированных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, на котором задержали, по разным данным, несколько сотен участников.

Большинство из них привлекли к административной ответственности, однако в отношении некоторых завели уголовные дела. Так, 5 апреля Октябрьский районный суд приговорил участника акции, толкнувшего полицейского на Сенной площади, к полутора годам условного срока. При этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин счел вердикт суда чересчур лояльным, что, в свою очередь, может способствовать увеличению количества подобных правонарушений. Руководитель СК призвал проверить дело и, возможно, обжаловать вынесенное решение.

Митингующего, который подрался с двумя полицейскими на Невском проспекте на акции 23 января, также приговорили к условному лишению свободы сроком на два года. Мужчина несколько раз толкнул сотрудников полиции, «дискредитировав в глазах общественности статус представителя власти».

Кроме того, на шествии 31 января задержали глухого петербуржца, который направлялся в магазин «Мир искусств». Мужчина спросил у ОМОНовцев, как перейти дорогу, но его забрали в отделение. Позже Красносельский районный суд признал его участником акции и оштрафовал на 5 тысяч рублей. Горожанин, однако, смог доказать, что непричастен к мероприятию и попросту не мог услышать требований стражей порядка. В результате штраф отменили.

А вот Евгений Туганков, напавший на росгвардейца на Пионерской площади 31 января, не избежал реального срока. Он оттолкнул правоохранители и ударил его по голове. Ленинский районный суд, изучив обстоятельства инцидента, приговорил петербуржца к году лишения с отбыванием в колонии-поселении.