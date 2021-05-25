Синоптик: май 2021 года в Петербурге может стать самым дождливым в истории — Gazeta.SPb вспоминает ливни и грозы уходящего месяца

Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что нынешний май в Петербурге, скорее всего, станет рекордсменом по количеству осадков, обойдя текущий рекорд, установленный в 2003 году.

Напомним, что май в Северной столице выдался небывало «мокрым». Более того, горожанам и жителям Ленинградской области пришлось столкнуться со всем спектром местных природных катаклизмов: резкие перепады температур от +10 до +30 градусов, ливни, едва ли не ежевечерние грозы, крупный град и ураганные ветра, а удары молний попадали в «Лахта центр» и даже крест на куполе Исаакиевского собора. Городские скверы и сады регулярно закрывались из-за предупреждений МЧС, а уже к 8 мая уровень выпавших за месяц осадков составил 53 мм, что превысило норму на 115%.

Как отмечает Леус, по состоянию на утро 25 мая суммарное количество осадков в мае достигло уровня 124,4 мм. Больше было только в мае 2003 года, когда выпало 127 мм осадков. Однако этот небольшой разрыв, судя по всему, компенсирует с лихвой уже завтра: в среду циклон с запада принесет в город на Неве очередные дожди.

По прогнозам специалиста, 26 мая выпадет примерно 7-12 мм осадков, а значит новый погодный рекорд у мая 2021 года буквально «в кармане». Добавим, однако, что завтра ожидаются не только дожди, но и существенное усиление ветра — порывы могут достигать 18 метров в секунду, предупреждает региональное управление МЧС. Петербуржцам следует быть осмотрительнее и не оставлять автомобили под деревьями или шаткими конструкциями. Пешеходам также лучше держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и неустойчивых построек.