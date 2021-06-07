В аэропорту Пулково 7 июня задерживается рейс до Уфы

В понедельник, 7 июня, в петербургском аэропорту Пулково задержан один рейс по России. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолет авиаперевозчиков «Победа».

Так, с задержкой вылетит рейс DP 559 до Уфы. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 00:05, однако по неизвестным причинам рейс задержали на шесть с лишним часов. Теперь вылет назначен на 06:20.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург и Катар договорились о расширении маршрутной сети Пулково.