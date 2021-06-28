Шок, травмы и госпитализация после столкновения с каршерингом и суд за наезд на 5-летнего ребенка: ДТП и ЧП с самокатчиками в Петербурге

В Петербурге изменились правила езды на арендных электросамокатах, но происшествий с участием самокатчиков пока меньше не становится. Только с 26 по 27 июня в аварии попали четыре человека на самокатах.

Минувшей ночью в Петроградском районе, на пересечении улицы Ленина и Большого проспекта П. С. каршеринговый «Ауди» сбил электросамокатчика, который хотел «проскочить» на красный сигнал светофора. В итоге 31-летний лихач попал в Елизаветинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом челюсти, закрытой травмой груди, ушибом предплечья и травматическим шоком. 35-летний водитель автомобиля при этом не пострадал.

В тот же день около 15 часов на проспекте Луначарского неизвестный за рулем внедорожника сбил девушку на самокате. Инцидент произошел на перекрестке, но точное место аварии не указывается. В результате ДТП самокатчику госпитализировали в тяжелом состоянии. Информация о том, остался ли водитель на месте аварии или скрылся, не приводится. О его состоянии также ничего неизвестно.

А в полдень субботы, 26 июня в отдел полиции Калининского района поступила телефонограмма из городской больницы №3. Медики сообщили, что в 9:28 к ним поступил 56-летний житель проспекта Луначарского, который упал с электросамоката. У мужчины диагностировали тяжелую сочетанную травму груди, живота и конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы носа, челюсти, скулы, ушибы легких и почек.

На тот момент пациент находился в шоковом состоянии, его готовили к операции. Сейчас о здоровье пострадавшего информации нет.

Калининский район в этот день оказался богат на дорожные происшествия. Вечером, около 20:30, на проспекте Маршала Блюхера 37-летняя женщина за рулем «Лэнд Ровера», поворачивая в сторону Гражданского проспекта, сбила 21-летнюю девушку на самокате. Она ехала по пешеходному переходу, но на одежде не было светоотражающих элементов, поэтому автомобилистка не успела затормозить.

Самокатчица в результате оказалась в Елизаветинской больнице в среднетяжелом состоянии, с переломом лодыжки.

В то же время подошло к концу расследование инцидента с мужчиной, наехавшим на пятилетнего мальчика в парке имени 40-летия ВЛКСМ вечером 1 июня. Ребенок в результате оказался в больнице с тяжелыми травмами, а петербуржца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Хотя мужчина полностью признал свою вину и согласился возместить моральный и материальный ущерб, нанесенный малышу, ему придется ответить по закону: уголовное дело уже направлено в прокуратуру, где утвердят обвинительное заключение и передадут материалы в суд для избрания меры наказания.