ОЖД поможет Смольному решит транспортную проблему из-за закрытия «Ладожской»

Ладожский вокзал могут освободить от поездов. Фото: google.maps

Ладожский вокзал могут освободить от поездов. Фото: google.maps

Специалисты Октябрьской железной дороги помогут властям Петербурга решить транспортную проблему, которая возникнет после закрытия станции метро «Ладожская» на капремонт в 2021 году.

Станция «Ладожская» уходит на капитальный ремонт летом следующего года. Она будет закрыта на протяжении 11 месяцев. Ежемесячно «Ладожской» пользуются почти 2,4 млн пассажиров. Она является самой загруженной на оранжевой ветке.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на ОЖД, в ближайшее время железнодорожный департамент направит в комитет по транспорту предложения по оптимизации пассажирских потоков.

Ранее глава комтранса Кирилл Поляков заявил, что планов по решению проблемы из-за закрытия «Ладожской» много. Среди них — отведение поездов и электричек с Ладожского вокзала на другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Александра Невского» станционные двери поменяют на современные.