Рекордная смертность, сокращение жизни и сложности с потомством: главное о COVID-19 в России и мире

За минувшие сутки в России — 21 559 новых случаев заражения COVID-19, из них 2 541 — в Москве, а 1 530 — в Петербурге. Ковидная статистика с началом осени, к сожалению, показывает упорный рост. Кроме того, врачи начали замечать проявления долгосрочных последствий коронавируса.

Помимо увеличения суточного числа зараженных, в России уже несколько дней подряд устанавливает абсолютные рекорды смертность от COVID-19. За минувшие сутки жертвами инфекции стали 852 человека. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 сентября, когда скончались 828 граждан.

По мнению экспертов, ухудшение эпидобстановки вызвано началом учебного года. Специалисты полагают, что на данный момент Россия еще находится в третьей волне заболеваемости — люди продолжают заражаться штаммом «дельта». Кроме того, сейчас теряют иммунитет люди, переболевшие в первую и вторую волны. При этом вакцинация 60% населения уже не поможет сформировать коллективный иммунитет — для этого прививки должны сделать хотя бы 90% взрослых россиян.

В то же время ученые не останавливают работу над созданием антиковидных препаратов. Так, российский Минздрав одобрил начало клинических испытаний новой вакцины против COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2». Препарат разработан компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ).

Однако негативные последствия коронавируса уже распространились по миру — очевидно, что инфекция может провоцировать серьезные недуги. Так, женщины, перенёсшие ковид, могут столкнуться с заболеваниями репродуктивной системы: их шансы забеременеть уменьшаются. Особенно внимательно следить за здоровьем в первые полгода после заражения COVID-19 следует людям любого пола и возраста — об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Напомним, что всего в мире на данный момент зафиксировано более 232,3 млн людей, перенёсших коронавирус, свыше 4,7 млн человек скончались. Как выяснили биологи, ковид сократил среднюю продолжительность жизни на 10 лет — по мнению эксперта Анчи Барановой, успешно справляться с коронавирусом люди научатся лишь спустя два-три поколения.

Одной из главных проблем в борьбе с вирусом является его быстрая и непрерывная мутация. Из-за этих изменений у коронавируса появились новые симптомы: теперь заражение может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей и потерей аппетита.

Жизнь, однако, продолжается и мировой экономике необходимо восстановление: несмотря на вспышки заболеваемости, страны постепенно открывают границы и восстанавливают активное сообщение друг с другом. Так, Италия готова рассмотреть включение российской вакцины «Спутник V» в систему местных ковид-сертификатов (Green Pass). Об этом заявил посол РФ Сергей Разов.

Важно знать, что вакцинация и отрицательные ПЦР-тесты в начале путешествия не ограждают на 100% от риска подхватить ковид. Что делать, заразившись коронавирусом за границей, объяснял Роспотребнадзор.