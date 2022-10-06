Дуров рассказал об уязвимости WhatsApp, которая дает доступ к телефону

Дуров рассказал об уязвимости WhatsApp, которая дает доступ к телефону
Фото: Pxhere

Павел Дуров рассказал о том, что хакеры могут получить доступ к телефону через WhatsАpp, связано это с проблемами безопасности.

Дуров в Telegram-канале отмечает, что это стало возможным благодаря проблеме в системе безопасности, раскрытой WhatsApp на прошлой неделе.

По его словам, WhatsApp «уже 13 лет является инструментом слежки». Кроме того, он отметил, что подобные проблемы с системой безопасности мессенджера случались достаточно часто. Так, они происходили с 2017 по 2020 год.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Минцифры проверит «Госуслуги» на сбои в системе безопасности сайта.

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