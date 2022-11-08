В Петербурге может появиться мукомольный завод

В Петербурге может появиться мукомольный завод
Фото: Baltphoto Павел / Долганов

В Петербурге построят мукомольный завод. Работы должны завершить до конца 2023 года.

В Петербурге планируют построить мукомольный завод. Производство будет расположено на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе. Смольный разместил соответствующую заявку на официальном портале госзакупок.

Проект оценивается в 154 млн рублей. Заявки будут принимать до 22 ноября, результаты объявят 25 ноября. Работы должны быть завершены до конца 2023 года. Подрядчика обяжут разработать корпус с мельницей и производственной лабораторией, корпус хранения готовой продукции, линии производства, склады, эстакады аэрозольного транспорта, а также котельные и площадки для тягачей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что концерну Hyundai выдали разрешение на строительство на бывшем заводе GM в Шушарах. Площадка была выкуплена в 2020 году компанией «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР).

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