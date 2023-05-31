Мастера стройки с погибшим сотрудником будут судить в Петербурге

В Санкт-Петербурге во время работ на объекте погиб мужчина: упал в шахту лифта и скончался. Теперь мастеру стройки, где была зафиксирована такая трагедия, придется предстать перед судом.

Происшествие случилось еще 11 марта 2023 года. Тогда фигурант дела допустил, чтобы его сотрудник находился в опасной зоне на седьмом этаже. Пострадавший убирал строительный мусор на участке, когда произошло падение. Умер работник прямо на месте от полученных травм.

Против 46-летнего уроженца Костромской области было возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности, которое привело к смерти по неосторожности. Сейчас обвинительное заключение уже утвердила прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства Санкт-Петербурга.

Материалы дела передали в Приморский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.