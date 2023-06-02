Из-за ветра пострадали несколько авто в Петербурге

Вы, погодные условия так или иначе вносит свои коррективы в жизнь жителей Санкт-Петербург. Так, в Петербурге накануне на автомобиле упали деревья в Петроградском, Невском, Красносельском районах. Об этом пишет Петербург2.

Известно, что в Петербурге 1 июня 2023 были очень серьезный порывы ветра. Они достигали 15 метров в секунду. Как итог падение деревьев по врите автомобилем крыше, а также были выбиты лобовые стекла.

Какой-либо информации о том, есть ли пострадавшие среди людей, не сообщается. Остается только посочувствовать тем, кто попал под такую непогоду. Кроме этого, напомним, что при не самых благоприятных прогнозах погоды стоит держаться подальше от шатких конструкций, деревьев и электросетей. Соответственно и автомобили стоит парковать подальше от таких мест.