Куда бесплатно сходить в Петербурге на неделе с 25 ноября по 1 декабря

Gazeta.Spb собрала подборку интересных и бесплатных мероприятий, которые пройдут в Петербурге с 25 ноября по 1 декабря.

Понедельник, 25 ноября

Лекция «От Нинурты к Нимроду: образ бунтующего бога в шумеро-аккадском эпосе и его отражение в мировой литературе»

Адрес: Библиотека национальных литератур, улица Садовая, 33

В 19:00 на лекции обсудят древний шумеро-аккадский эпос Нинурта, который появился во время правления Гудеа в эпоху Великой засухи XXII века. Слушатели узнают, как образ мятежного бога Нинурты трансформировался в героя-богоборца Нимрода. Нимрод хорошо известен в иудейской, европейской и русской культурах. Пушкин даже сравнивал Петра I с Нимродом.

Возрастное ограничение: 12+.

Вторник, 26 ноября

Читка пьесы «Монологи» в исполнении театральной студии «Театр на Ланском»

Адрес: Культурно-досуговый центр Максим, Ланское шоссе, 35

Режиссёром мероприятия является Михаил Николаевич Мигунов. Посетителей ожидают фрагменты из драматических произведений Пушкина «Граф Нулин» и пьесы № 13 Р. Куни.

Это замечательная возможность окунуться в мир театра и насладиться мастерством артистов, которые продемонстрируют яркие и эмоциональные моменты из классических и современных пьес.

Возрастное ограничение: 16+.

Среда, 27 ноября

Лекция «Проекты строительства петербургского метрополитена: историческое прошлое»

Адрес: Библиотека №4, поселок Ольгино, улица Колодезная, 30

Лектор познакомит слушателей с первыми планами строительства метро в Петербурге, которые возникли ещё в конце XIX — начале XX века. Посетители узнают, как разрабатывались проекты, какие идеи были предложены и почему некоторые из них так и остались нереализованными.

Возрастное ограничение: 12+.

Четверг, 28 ноября

Лекция «Ярило и Морана: любовь Жизни и Смерти»

Адрес: Библиотека национальных литератур, улица Садовая, 33

Изучая фрагменты древних преданий, сохранившиеся до наших дней, учёные пытаются восстановить мифы о славянских божествах. И оказывается, что в этих мифах кипят страсти не меньшие, чем в греческих. Борьба стихий, соперничество из-за женщин, похищения, запретная любовь, жестокая месть… В итоге всё сводится к древней, обречённой любви, которая движет Колесо Года.

Возрастное ограничение: 16+.

Суббота, 30 ноября

Интерактивная программа «Читаем сказку с бабушкой. Бычок — смоляной бочок»

Адрес: Библиотека Авиатор, Богатырский проспект, 8

Дети отправятся спасать лесных жителей, оказавшихся в необычной ловушке. Им поможет игра «На полянку мы пойдём», которая приведёт их к удивительному бычку из смолы и соломы. К нему крепко прилипли животные. Участники узнают, как появился этот бычок и кто в лесу самый любопытный. Они также помогут лесным жителям освободиться.

Регистрация на мероприятие обязательна.

Возрастное ограничение: 0+.

Воскресение, 1 декабря

Фестиваль «Литфест для книгоманов»

Адрес: Фуд-молл Vokzal 1853, набережная Обводного канала, 118С

Программа мероприятия включает интересные лекции от лучших специалистов в области литературы, увлекательные мастер-классы, которые помогут вам развить свои навыки, и поэтические вечера с живой музыкой, где вы сможете насладиться творчеством как знаменитых, так и начинающих поэтов.

Возрастное ограничение: 12+.