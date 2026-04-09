Оперные певцы Кулаева и Шпильман выступят на форум-концерте в Севастополе

На площадке комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе состоится форум-концерт «Ангел Херсонеса».

На сцену «Грифон Арены» выйдут оперные певцы Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Екатерина Шпильман и Глеб Перязев, артисты балета Мария Буланова и Владислав Ходасевич, пишет СМИ2.

Также в рамках форума также откроется выставка «Маяки Русского Мира: Восход» архитектора Алексея Комова в Музее Крыма и Новороссии. На ней покажут проекты и макеты маяков-монументов, тематическую галерею живописи Алексея Комова и панно «Восход» художника Алексея Гинтовта.

Завершит концертную часть рок-опера «Хождение в Огонь» на стихи писателя Александра Проханова. В Севастополе представят новое прочтение оперы с расширенным звучанием и визуальным сопровождением.