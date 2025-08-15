Петербургские транспортники обсудили будущее такси на Евразийском форуме

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга и ГКУ «Организатор перевозок» приняли участие в XIII Международном Евразийском форуме такси, где обсудили актуальные вопросы отрасли.

Делегация из Санкт-Петербурга во главе с директором ГКУ «Организатор перевозок» Денисом Усановым приняла активное участие в работе XIII Международного Евразийского форума такси. В состав делегации вошли представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга и специалисты ГКУ «Организатор перевозок».

В рамках мероприятия состоялась рабочая встреча с представителями бизнес-сообщества такси Петербурга, где обсуждались актуальные вопросы отрасли, включая предстоящие требования по локализации автомобильного парка таксомоторных компаний.

Денис Усанов выступил в качестве спикера на нескольких дискуссионных площадках, включая сессию о взаимодействии федерального и регионального законодательства, а также панельную дискуссию о перспективах развития электротакси как бизнес-модели. Особое внимание было уделено закрытому межрегиональному совещанию представителей органов власти субъектов РФ.

По данным Усанова, услугами такси в Санкт-Петербурге еженедельно пользуется до 20% пассажиров наземного общественного транспорта. Он подчеркнул, что постоянная работа по совершенствованию системы таксомоторных перевозок положительно влияет на качество и безопасность услуг.

Среди ключевых проектов текущего года выделяется создание автоматизированной системы контроля за деятельностью таксомоторных компаний. Новая система ускоряет обработку заявлений перевозчиков и позволяет осуществлять мониторинг поездок в режиме реального времени. Параллельно реализуется проект «Идеальный таксопарк», направленный на легализацию деятельности перевозчиков через консультационную поддержку и методическое сопровождение.

Напомним, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков ранее сообщил, что с марта 2026 года в городе будут введены новые стандарты локализации транспортных средств, используемых в такси. Уровень локализации должен составлять не менее 360 баллов.

Поляков подчеркнул, что автомобили, произведенные в Санкт-Петербурге, уже сейчас имеют уровень локализации около 2500 баллов, что значительно превышает планируемые нормативы.