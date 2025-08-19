Настя Ивлеева простила своих обидчиков

Киноактриса и видеоблогер Настя Ивлеева вернулась в медийное пространство с новым проектом и философским заявлением о прощении.

После скандальной вечеринки, 34-летняя Ивлеева постепенно возобновляет медийную активность. Блогер запустила на YouTube новый проект под названием «Чегеря». В нем девушка демонстрирует будни своей жизни на ферме супруга Филиппа Бегака. Первый выпуск шоу собрал свыше миллиона просмотров и положительные отзывы аудитории.

В социальных сетях Ивлеева поделилась фотографиями, на которых она стоит спиной к камере на фоне Москвы. К снимкам она добавила многозначительную подпись о том, что простила людей не потому, что они достойны прощения, а потому что она достойна спокойствия. Этот пост вызвал бурную реакцию подписчиков и коллег, среди которых были Дина Саева и Эльдар Джарахов, выразившие свою поддержку.

В комментариях для подписчиков Ивлеева призналась, что после скандала потеряла большинство друзей из шоу-бизнеса. По словам блогера, она не сожалеет об этих потерях, считая сложившуюся ситуацию закономерной.

Напомним, что после скандала Ивлеева была вынуждена закрыть ряд бизнес-проектов и приостановить карьеру. Важным событием стало ее замужество с родственником Никиты Михалкова. По мнению некоторых наблюдателей, это открыло перед ней новые возможности в медийной сфере.