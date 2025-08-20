Городская программа «Рубль за метр» может спасти дачу Лесснера

Инвесторам в Санкт-Петербурге предоставляется возможность восстановить историческую дачу Лесснера, расположенную у Среднего Суздальского озера, на привлекательных условиях долгосрочной аренды.

На 10 сентября запланированы торги, проводимые в рамках городской инициативы «Рубль за метр», целью которой является сохранение объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Заявки от потенциальных участников аукциона принимаются до 8 сентября.

Дача Лесснера представляет собой уникальный трехэтажный деревянный особняк с разноуровневой структурой и характерной башней, выполненный в стиле модерн. Этот объект официально включен в список памятников культурного наследия регионального значения. Общая площадь самого здания составляет 501 квадратный метр, а площадь земельного участка, который предлагается единым лотом вместе с особняком, достигает 9082 квадратных метров, что создает значительное пространство для реставрационных работ и последующего использования.

Известно, что усадьба была возведена в 1890-х годах по проекту архитектора Бориса фон Гука для Густава Лесснера — купца первой гильдии, который был владельцем машиностроительного и чугунолитейного заводов, а также одним из пионеров развития российского автомобилестроения.

Срок восстановления дачи определен в семь лет: первые два года будут отведены на разработку и необходимое согласование проектной документации, а оставшиеся пять лет — непосредственно на выполнение реставрационных работ.

Представители городской администрации подчеркивают, что каждое историческое здание Петербурга и каждая усадьба являются неотъемлемой частью общей памяти, свидетельством мастерства и таланта предшествующих поколений.

Как сообщает пресс-служба Смольного, сохранение этого бесценного наследия обозначено как один из приоритетов развития города на ближайшие годы. Программа «Рубль за метр» выступает важным инструментом, предоставляющим возможность ответственному бизнесу участвовать в сохранении памятников, давая историческим объектам новую жизнь, при этом беря на себя все расходы по их реставрации.

Программа «Рубль за метр» была запущена в Санкт-Петербурге в 2018 году. Участник-арендатор обязуется за собственные средства провести полное восстановление объекта в строгом соответствии с требованиями Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

После успешного завершения всех работ размер арендной платы снижается до 1 рубля за квадратный метр в год. К настоящему моменту в рамках данной программы уже полностью восстановлены и переданы арендаторам на льготных условиях два значимых объекта: Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, а также Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых на Петроградской стороне. Вскоре ожидается завершение работ на еще одном объекте — Доме Брюллова А.П. (Сюзора П.Ю.) на Васильевском острове, что свидетельствует об успешной реализации проекта.