Виновник ДТП с мужем Блиновской раскрыл детали драки и примирения

Супруг известной марафонки Елены Блиновской Алексей стал участником дорожно-транспортного происшествия и последующего конфликта в Москве.

Инцидент произошел 21 августа на перекрестке Шаболовки, где мотоциклист на Ducati Diavel совершил неаккуратный маневр и повредил зеркало кроссовера.

По информации издания 360.ru, водитель автомобиля сообщил, что Блиновский первым начал агрессивные действия после столкновения. По его словам, мотоциклист пытался нанести удары, что вынудило автомобилиста применить ответные меры для самозащиты. После взаимных ударов стороны прекратили конфликт и разошлись без дальнейших претензий.

Согласно официальному постановлению, виновником ДТП признан водитель автомобиля, хотя он не согласен с таким решением. Сам Блиновский отказался давать комментарии журналистам относительно произошедшего инцидента.