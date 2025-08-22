МЧС предупредило петербуржцев о сильных ливнях в субботу

Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Санкт-Петербурга в субботу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в предстоящую субботу в Петербурге ожидаются экстремальные погодные явления. Синоптики прогнозируют интенсивные осадки в виде сильных ливней.

ГУ МЧС России распространило официальное предупреждение, рекомендующее гражданам ограничить выход на улицу в период непогоды. Спасатели особо отмечают опасность нахождения вблизи металлических конструкций и линий электропередач, которые во время грозы представляют повышенную угрозу.

Ведомство также рекомендует избегать укрытий под высокими деревьями, полностью исключить купание и любые виды деятельности на водных объектах. Автомобилистам советуют при ухудшении видимости и усилении ветра прекратить движение, оставаясь в транспортном средстве с закрытыми окнами.