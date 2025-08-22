В Петербурге представили военно-исторические маршруты памяти к 80-летию Победы

На причале «Румянцевский спуск» представили новые военно-исторические маршруты в рамках проекта «Маршруты памяти». Инициатива приурочена к 80-летию Великой Победы.

В Санкт-Петербурге состоялась презентация проекта «Маршруты памяти», направленного на сохранение исторического наследия и патриотическое воспитание. Мероприятие на причале «Румянцевский спуск» прошло с участием заместителя председателя Комитета по транспорту Северной столицы Дмитрия Ваньчкова.

Проект разработан Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества. В рамках инициативы планируется создание системы военно-патриотических маршрутов по районам города, которые войдут в туристско-экскурсионные и образовательные программы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

По словам Ваньчкова, множество улиц, проспектов и площадей Петербурга напоминают о событиях Великой Отечественной войны. Сохранение этих уникальных свидетельств истории и передача знаний следующим поколениям являются ключевыми задачами проекта.