Житель Бокситогорска предстанет перед судом за клевету на сотрудников полиции

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в распространении заведомо ложных сведений о сотрудниках полиции.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».

По данным следствия, в конце ноября 2024 года обвиняемый на почве личных неприязненных отношений разместил на своей странице в социальной сети заведомо ложную информацию в отношении нескольких сотрудников полиции.

Фигурант обвинил их в совершении тяжких преступлений, чем унизил честь и достоинство правоохранителей и подорвал их репутацию как сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

В настоящее время по делу собрано достаточное количество доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что наказание по данной статье предусматривает штраф до одного миллиона рублей или в размере заработной платы за период до одного года. Также в список входят обязательные работы на срок до двухсот сорока часов и лишение свободы до двух лет.