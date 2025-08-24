Пелагея не смогла выступить в Выборге из-за ограничений на полеты

Певица Пелагея отменила выступление на Дне города в Выборге из-за ограничений авиационного сообщения.

В своем обращении к поклонникам артистка объяснила, что не может вылететь из Москвы по причине закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом.

Исполнительница подчеркнула, что автомобильное путешествие на расстояние свыше 800 километров также не позволило бы прибыть вовремя на мероприятие. Она принесла извинения жителям Выборга и выразила надежду на возможность выступить перед ними в будущем.

Ограничения полетов в аэропорту Пулково были введены 23 августа впервые за 20 дней. Причиной стало отражение атаки беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью. Отмечается, что было задержано более чем 80 авиарейсов, включая направления в Анталью, Баку, Ереван и другие.