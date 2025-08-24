В России для поиска запрещенного контента начнут использовать ИИ

Правительство России утвердило план мероприятий по анализу интернет-пространства на предмет запрещенного контента с применением технологий искусственного интеллекта.

Согласно документу, для выявления противоправной информации будут задействованы нейронные сети и методы машинного обучения.

Как сообщает ТАСС, доступ к обнаруженным материалам будет оперативно ограничиваться. Реализация мер возложена на Роскомнадзор, Минцифры, МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет. Работа будет вестись на постоянной основе без временных ограничений.

Ожидается, что использование искусственного интеллекта повысит эффективность выявления запрещенной информации в российском цифровом пространстве. Новый подход позволит автоматизировать процесс мониторинга и оперативного реагирования на противоправный контент.