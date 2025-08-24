Роспотребнадзор контролирует соблюдение прав пассажиров в Пулково

Межрегиональное управление Роспотребнадзора осуществляет постоянный контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Пулково, работающем в условиях временных ограничений воздушного пространства.

Специалисты ведомства мониторят выполнение авиакомпаниями и администрацией аэропорта требований законодательства о защите прав потребителей воздушных перевозок.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, особое внимание уделяется своевременному информированию пассажиров об изменениях расписания, организации необходимого обслуживания при длительных задержках и соблюдению порядка выплаты компенсаций. На текущий момент не зафиксировано ни одной жалобы на нарушение прав пассажиров в связи со сложившейся ситуацией.

Обстановка в терминалах аэропорта остается спокойной. Пассажирам, столкнувшимся с нарушениями, рекомендуют обращаться с жалобами через официальный сайт управления или по почтовому адресу в Санкт-Петербурге. Временные ограничения воздушного пространства уже сняты, и аэропорт возобновил нормальную работу.