Спасатели приостановили поиск группы туристов на Курилах из-за погоды

Поисковые операции для группы из десяти туристов, пропавших в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, приостановлены на ночь.

Сложные метеоусловия — низкая облачность, густой туман и морось — снижают видимость до пяти метров, что делает поиски невозможными в темное время суток.

Как сообщает глава Курильского муниципального округа Константин Истомин, группа не была должным образом зарегистрирована, а гиды из Санкт-Петербурга недостаточно знали маршрут. При улучшении погоды к поискам подключится вертолет, который находится в готовности к вылету.

Корсаковский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России проводит проверку по факту исчезновения туристов. В поисковых операциях ранее были задействованы по восемь сотрудников МЧС и местной администрации.