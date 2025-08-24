Пелагея прибыла в Выборг для выступления на Дне города

Певица Пелагея прибыла в Выборг для выступления на праздновании Дня города и Выборгского района.

Артистка смогла добраться из Москвы железнодорожным транспортом после первоначальных сложностей с авиаперелетом.

Ранее запланированное выступление 23 августа не состоялось из-за закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, что привело к вылету из столицы. Пелагея записала видеообращение с извинениями перед жителями Выборга, но смогла изменить свой график и прибыть на праздник.

Напомним, что заслуженная артистка России известна уникальной интерпретацией народных композиций и романсов.

Также Пелагея была назначена послом конкурса «Интервидение», присоединившись к таким исполнителям как Дима Билан и Клава Кока. Само мероприятие состоится в Москве 20 сентября.