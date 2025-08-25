ОАО «РЖД» оштрафовано на 250 тысяч за нарушения при эксплуатации путей

ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 250 тысяч рублей за нарушения порядка эксплуатации железнодорожных путей.

По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, нарушения были выявлены на перегоне Жарок-Посадниково в Киришском районе Ленинградской области.

Железнодорожные пути общего пользования были введены во временную эксплуатацию с нарушением установленного законодательством порядка. В результате вмешательства транспортной прокуратуры компания была привлечена к ответственности.

В связи с длительным нахождением участка путей во временной эксплуатации прокурор обратился в Куйбышевский районный суд с требованием о понуждении собственника перевести объект в постоянную эксплуатацию. Исковые требования были полностью удовлетворены судебным решением.