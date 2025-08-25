В Петербурге ожидаются ливни и грозы с порывистым ветром

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий 26 августа.

Город ожидают кратковременные дожди, местами переходящие в сильные ливни, сопровождающиеся грозами и шквалистым ветром.

Спасатели предупреждают о возможных порывах ветра значительной силы, которые могут привести к падению деревьев, обрыву линий электропередачи и повреждению слабо укрепленных конструкций. Горожанам рекомендуется избегать нахождения вблизи рекламных щитов, строительных лесов и деревьев во время непогоды.

Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды. Автомобилистам советуют соблюдать особую осторожность при управлении транспортными средствами, снизить скорость и увеличить дистанцию.