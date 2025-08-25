В России предлагают ввести для мигрантов тест на знание норм общения с женщинами

Депутаты предложили дополнить экзамен для мигрантов специальным разделом о нормах общения с женщинами.

Как сообщает ТАСС, парламентарии направили соответствующее обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Инициатива предполагает внесение изменений в постановление правительства, утверждающее требования к минимальному уровню знаний иностранных граждан. Новый раздел будет информировать мигрантов о правовых последствиях домогательств и навязчивого поведения, включая административную и уголовную ответственность.

По данным авторов предложения, в прошлом году значительно увеличилось количество решений о депортациях и административном выдворении, где фигурировали случаи нарушения общественного порядка, включая неуважительное отношение к женщинам. Парламентарии считают, что превентивные меры помогут сократить количество конфликтных ситуаций.