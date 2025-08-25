Наталья Селезнева рассказала о вызове скорой помощи

Народная артистка России Наталья Селезнева, известная по роли Лиды в комедии «Операция „Ы“», вызвала скорую помощь из-за сильного болевого синдрома.

Как сообщает издание 360.ru, у 80-летней актрисы произошло смещение ребер, вызвавшее острые болезненные ощущения.

Артистка описала свое состояние, отметив, что боль была настолько интенсивной, что препятствовала нормальному дыханию. Медики провели электрокардиографическое исследование, исключили сердечную патологию и ввели обезболивающие препараты, после чего самочувствие актрисы нормализовалось.

Несмотря на экстренную ситуацию, Селезнева отказалась от госпитализации, пообещав обратиться в поликлинику для дальнейшего наблюдения. Актриса, отметившая в июне восьмидесятилетний юбилей, ведет уединенный образ жизни и редко появляется на публике.