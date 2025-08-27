Росгвардия вернула домой потерявшегося шестилетнего ребенка в Санкт-Петербурге

Сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой шестилетнему мальчику, который потерялся вечером накануне в Санкт-Петербурге. Ребенок ушел с детской площадки на Бухарестской улице и не смог самостоятельно найти дорогу обратно.

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, поступление о нахождении ребенка без присмотра взрослых поступило из строительного гипермаркета на Дунайском проспекте. Росгвардейцы первыми прибыли на место, где обнаружили мальчика, блуждающего по торговому залу.

Сотрудники установили место проживания ребенка и доставили его домой. Мать мальчика, петербурженка, выразила благодарность сотрудникам вневедомственной охраны за оперативную помощь и возвращение ребенка.