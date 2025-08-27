СМИ опубликовали первый кадр с Джудом Лоу в образе Путина

Журнал Variety опубликовал первый кадр из художественного фильма «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса. На изображении запечатлен британский актер Джуд Лоу в образе президента России Владимира Путина.

Картина создается по мотивам одноименного романа швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Как сообщал американский портал Variety еще в мае 2024 года, в проекте также примут участие Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Производство фильма осуществляется международной съемочной группой. Даты премьерного показа и выхода картины в прокат пока не анонсированы. Проект привлек внимание международных СМИ благодаря участию известных голливудских актеров в политически ориентированном сюжете.