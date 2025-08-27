Среда, 27 августа 2025
$80.68 €94.46 ¥11.26
15 C
Санкт-Петербург
Новости

СМИ опубликовали первый кадр с Джудом Лоу в образе Путина

Михаил Яковлев
Фото: Baltphoto

Журнал Variety опубликовал первый кадр из художественного фильма «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса. На изображении запечатлен британский актер Джуд Лоу в образе президента России Владимира Путина.

Картина создается по мотивам одноименного романа швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Как сообщал американский портал Variety еще в мае 2024 года, в проекте также примут участие Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Производство фильма осуществляется международной съемочной группой. Даты премьерного показа и выхода картины в прокат пока не анонсированы. Проект привлек внимание международных СМИ благодаря участию известных голливудских актеров в политически ориентированном сюжете.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Читать далее
Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
Читать далее

Популярное

новости СПб ленобласть полиция суд следствие пожар мигранты владимир путин прокуратура ремонт жкх музыка штрафы Госдума скандал невский проспект конкурс реставрация школа росгвардия опрос спасатели реклама минздрав следственный комитет авито законопроект актер кирилл поляков страхование депутаты памятник развод приговор звезды актриса поджог балет фильмы запрет непогода меган маркл королевская семья Роскомнадзор транспортная реформа

Новости дня

Новости

Росгвардия вернула домой потерявшегося шестилетнего ребенка в Санкт-Петербурге

Новости

Александра Трусова впервые показала лицо новорожденного сына

Новости

Минздрав вводит новые критерии отбора частных клиник для работы в системе ОМС

Бизнес-вести

В Петербурге выделят 72 участка для строительства ВСМ

Наука

Петербург может ожидать магнитная буря из-за рекордной солнечной активности

Новости

РКН оштрафовал операторов данных на 130 млн рублей за нарушение локализации

Культура

В Петербурге утвердили программу реставрации фасадов 255 исторических зданий

Ленинградская область

СК выявил нарушения миграционного режима на стройке в Ленинградской области

Ленинградская область

Власти Ленинградской области объявили о старте транспортной реформы с 2026 года

Новости

Спасатели не обнаружили признаков жизни у альпинистки Наговициной на пике Победы

Новости

Суд окончательно отказал сыну Градского в пересмотре дела о наследстве

Культура

Вестибюль станции «Парк Победы» не получило охранный статус

Культура

Кенийская певица Санайпей Танде составит конкуренцию Shaman на «Интервидении»

Новости

Суд в Петербурге полностью оправдал обвиняемых в деле о поджоге покрышек

Новости

На Невском восстановлено движение общественного транспорта

Культура

Власти Петербурга изучат исторический статус мемориала защитникам Ханко

Новости

Реставрацию фасадов Петропавловской крепости завершат к 2026 году

Новости

Маршрутом Капитолово — Ладожский вокзал за год воспользовались 200 тысяч человек

Общество

Петербург лидирует по качеству продавцов на Авито

Новости

Маркетологи используют ностальгию для повышения продаж перед Днем знаний

Культура

Владимир Машков заявил, что отмена русской культуры за рубежом невозможна

Новости

Депутаты предложили снизить платежи за ЖКУ для льготных категорий граждан

Новости

Экс-главу ГУ МВД Петербурга приговорили к 12 годам колонии за взятки

Новости

Меган Маркл рассказала о давлении королевского протокола

Новости

Альпинистка Наговицина могла остаться в живых

Культура

Реставрация Анненкирхе в Петербурге начнется позже запланированного срока

Новости

Ученые СПбПУ разработали систему для повышения безопасности энергооборудования

Культура

Петербург отмечает 162-летие со дня запуска первой конки на Площади Восстания

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb