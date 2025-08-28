Российские компании все чаще выбирают подрядчиков по портфолио — Авито Услуги

На фоне значительного увеличения количества малых и средних компаний, общее количество которых к 2025 году достигло 6,4 миллиона, растет спрос на деловые и IT-услуги. Согласно исследованию Авито Услуг, почти 40% всех обращений среди бизнес-услуг в течение июня и июля приходилось на консультации.

Юридическое сопровождение также остается востребованным, составляя 34% от общего числа запросов, а бухгалтерская и финансовая помощь занимает 14%. При этом сами заказчики становятся более взыскательными, отдавая предпочтение тем исполнителям, которые могут подтвердить свою компетенцию реальными проектами и предоставить материалы для тщательного анализа.

Сектор деловых и IT-услуг продолжает стабильно развиваться, а клиенты все чаще формулируют строгие требования к выбору поставщиков. Как показал опрос платформы, 30% участников отметили важность возможности детального сравнения предложений, а 16% находят крайне полезным ознакомление с конкретными примерами реализованных проектов. Данная тенденция указывает на то, что перечня профессиональных умений уже недостаточно — клиенты хотят видеть реальные подтверждения опыта и квалификации.

Сервис Авито Услуги запустил инструмент под названием «Портфолио», в котором исполнители могут загружать кейсы с образцами работ: например, элементы фирменного стиля, интерфейсы созданных приложений, презентации для привлечения инвестиций, инфографику с финансовыми показателями или архитектуру интеграционных решений в IT.

Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах, подчеркнул, что портфолио исполнителей способствует повышению прозрачности на рынке деловых и IT-услуг, поскольку предприниматели смогут заранее оценивать уровень мастерства специалистов и принимать взвешенное решение при выборе подрядчика.