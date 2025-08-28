Пассажиропоток вокзалов Петербурга превысил 23 миллиона

За семь месяцев 2025 года вокзалы Северной столицы обслужили свыше 23 миллионов пассажиров.

Как сообщает Мойка78, более 6,9 миллиона человек воспользовались поездами дальнего следования, а пригородные маршруты перевезли свыше 16,2 миллиона пассажиров.

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал с результатом 7,8 миллиона человек. На втором месте расположился Балтийский вокзал с показателем 5,4 миллиона, а третье место занял Финляндский вокзал с 5,3 миллиона пассажиров.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, городские власти совместно с РЖД реализуют комплекс мер по развитию железнодорожного узла. Это включает обновление подвижного состава, модернизацию инфраструктуры и строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом.

Ранее власти города рассказали о льготных проездных билетах для учащихся школ.