В Госдуму внесен законопроект о расширении бесплатной юридической помощи

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Государственную думу законопроект о расширении системы бесплатной юридической помощи.
Инициатива предполагает включение в эту систему уполномоченных по правам ребенка на федеральном и региональном уровнях.
Авторы законопроекта подчеркивают, что правом на бесплатную юридическую помощь обладают социально незащищенные категории детей. Вопросы, по которым таким лицам предоставляется помощь, относятся к компетенции детских омбудсменов.
Правительство России не поддержало данную законодательную инициативу, указав на сложности реализации без увеличения штатной численности аппарата уполномоченных. В кабинете министров также отметили риск возникновения новых расходных обязательств у субъектов Федерации.