В Петербурге представили макет первого российского высокоскоростного поезда

Холдинг «Синара — транспортные машины» представил масштабную модель первого отечественного высокоскоростного электропоезда в рамках Международного железнодорожного салона.

Макет выполнен в масштабе 1:20 и демонстрирует основные характеристики будущего транспорта.

На экспозиции также представлен макет завода «Уральские локомотивы» после завершения масштабной модернизации для производства высокоскоростных составов. Строительство нового производственного комплекса в Верхней Пышме включает пять объектов общей площадью шестьдесят семь тысяч квадратных метров, среди которых корпуса для сборки кузовов, испытательный центр и конструкторское бюро.

Ранее «Российские железные дороги» заключили контракт с «Уральскими локомотивами» на сумму двенадцать миллиардов рублей для производства первых двух составов для линии Москва — Санкт-Петербург. Поезд будет развивать скорость до трехсот шестидесяти километров в час при максимальной конструктивной скорости четыреста километров в час.