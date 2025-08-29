Воскресенье, 31 августа 2025
В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей

Дмитрий Григорьев
Фото: Baltphoto

В Северной столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми обильными осадками. 

По данным Росгидрометцентра, режим повышенной готовности будет действовать с 21 часа 29 августа до 11 утра 30 августа. В отдельных районах города прогнозируются сильные ливни.

Как уточняет пресс-служба правительства Петербурга, «желтый» уровень означает наличие потенциально опасных погодных явлений. Местные власти призывают горожан соблюдать повышенную осторожность при нахождении на улице и во время поездок.

Особые рекомендации адресованы водителям транспортных средств и пешеходам. Им советуют быть внимательными и учитывать возможное ухудшение видимости на дорогах, а также скользкое покрытие тротуаров и проезжей части.

Ранее специалисты МЧС предупреждали об ухудшении погодных условий в Северной столице.

Общество

Терминал Port Favor вошел в программу промышленного туризма Ленобласти

Терминал по перевалке минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге стал участником программы развития промышленного туризма в Ленинградской области. Предприятие намерено сотрудничать с туроператорами и рассматривает это направление, в том числе как инструмент для привлечения квалифицированных кадров.В Port Favor рассказали, что готовы предложить гостям ознакомиться с процессом перевалки жидкого аммиака и понаблюдать за строительством новых мощностей для хранения и перевалки сухих минеральных удобрений, которое ведется в настоящее время.Сотрудники терминала проходят обучение для проведения экскурсий. Программа включает информацию о работе предприятия и промышленном потенциале региона. Также планируется включить в тур посещение музея Ижорской культуры в деревне Вистино и экотропы в Кургальском заказнике.Решение о включении терминала в программу было принято после визита на объект экспертной группы Агентства экономического развития ЛО (АЭРЛО) в...
Общество

Квесты: интересно, безопасно, прибыльно?

Индустрия квестов довольно долго регулировала себя самостоятельно, без вмешательства законодателей. Не исключено, что на пользу сфере квестов повлияло развитие агрегаторов - пользователям удобно, есть стимул и необходимость соблюдать правила, чтобы находиться в топе страниц и получать больше бронирований.Но и на GR-арене в последние годы было достаточно активно. Введение ГОСТ по детским квестам, законопроект в Заксобрании Санкт-Петербурга и так далее. Опасный экстрим в прошлом?Объяснять, что такое квест уже мало кому нужно. Разновидностей квестов много, особенно популярны так называемые перформансы — квесты с участием актеров. На перформансы приходится около 56-58% бронирований, и эта цифра продолжает расти. Такие квесты дают заряд эмоций и одновременно позволяют выплеснуть их благодаря более глубокому погружению в атмосферу. Задача организатора подобного квеста не только избежать физических травм,...
