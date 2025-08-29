В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей

В Северной столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми обильными осадками.

По данным Росгидрометцентра, режим повышенной готовности будет действовать с 21 часа 29 августа до 11 утра 30 августа. В отдельных районах города прогнозируются сильные ливни.

Как уточняет пресс-служба правительства Петербурга, «желтый» уровень означает наличие потенциально опасных погодных явлений. Местные власти призывают горожан соблюдать повышенную осторожность при нахождении на улице и во время поездок.

Особые рекомендации адресованы водителям транспортных средств и пешеходам. Им советуют быть внимательными и учитывать возможное ухудшение видимости на дорогах, а также скользкое покрытие тротуаров и проезжей части.

Ранее специалисты МЧС предупреждали об ухудшении погодных условий в Северной столице.