Щедрин планировал посетить проект в честь Плисецкой «Моя Майя»

Родион Щедрин намеревался принять участие в событиях национального проекта «Моя Майя», посвященного столетию со дня рождения Майи Плисецкой.

Об этом заявил художественный руководитель проекта и первый солист Мариинского театра Александр Сергеев во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Масштабный проект включает пять новых постановок и начнется в Москве и Северной столице, после чего охватит многие регионы страны, включая города без балетных театров. Сергеев отметил, что Щедрин знал о подготовке мероприятий и получил официальное приглашение принять в них участие.

Художественный руководитель также добавил, что отдавая дань памяти великой балерине, организаторы одновременно чтят и наследие ее супруга. В рамках проекта Сергеев представит собственную хореографическую версию номера «Лебедь» на музыку Сен-Санса, который многие годы исполняла Плисецкая.