Неплательщик алиментов в Петербурге лишился автомобиля

В Выборгском районе Санкт-Петербурга судебные приставы обеспечили взыскание алиментных платежей за счет имущества должника.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, мужчина не выплачивал в полном объеме средства на содержание своих несовершеннолетних дочерей.

При ежемесячном доходе около 200 тысяч рублей гражданин переводил бывшей супруге лишь 12 тысяч рублей. В результате образовавшаяся задолженность достигла суммы 800 тысяч рублей. Для погашения долга было принято решение об изъятии и реализации имущества неплательщика.

С помощью системы «Безопасный город» судебные приставы отследили и арестовали автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший 46-летнему должнику.

После проведения оценки транспортное средство будет направлено на торги. Вырученные средства пойдут на погашение алиментных обязательств перед детьми. Даже после применения принудительных мер должник не изъявил желания добровольно погасить имеющуюся задолженность.