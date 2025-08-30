Ольга Шлягер вошла в состав жюри конкурса «Интервидение» от Беларуси

Генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер стала членом международного жюри музыкального конкурса «Интервидение».

Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале конкурса. По данным организаторов, Шлягер обладает большим опытом работы на телевидении в качестве корреспондента, ведущей, продюсера масштабных проектов и директора крупных телеканалов. Е

е профессиональная карьера началась в 2002 году на региональном телеканале «Могилев 2». Впоследствии она вела программу «Минщина» на телеканале СТВ, а в 2006 году перешла на работу специальным корреспондентом в Белтелерадиокомпанию.

В 2007 году Шлягер заняла должность исполнительного продюсера телеканала «ЛАД», где возглавила проект «Белорусское времечко» и стала продюсером программ «ЛАДное утро» и «Белорусское времечко». С 2012 по 2013 год работала директором телеканала «Беларусь 2», а с 2014 года занимает пост заместителя директора телеканала «Беларусь 1».

Напомним, президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Мероприятие запланировано на 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию в конкурсе представит певец Shaman, а в составе жюри от РФ выступит народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.