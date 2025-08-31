Стоимость свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги составила 6 миллионов рублей

Торжественная церемония бракосочетания актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги обошлась в 6 миллионов рублей. Мероприятие прошло в Императорском яхт-клубе в центре Москвы.

По сравнению с другими звездными свадьбами, эта сумма оказалась относительно скромной. Для сравнения, актер Павел Деревянко потратил на свое бракосочетание 15 миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что расходы на звездные свадьбы в России могут значительно варьироваться в зависимости от формата мероприятия, количества гостей и выбранной локации. Императорский яхт-клуб, где прошла церемония, относится к премиальным площадкам столицы.

Муцениеце и Дранга официально оформили отношения в начале этого года, однако детали торжества стали известны лишь сейчас. Пара известна своим творческим сотрудничеством — они вместе участвуют в различных проектах и часто появляются на публичных мероприятиях.