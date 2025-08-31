В Госдуме разъяснили правила дарения подарков учителям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая пояснила допустимые нормы дарения подарков педагогам. По ее словам, стоимость презентов не должна превышать 3 тысячи рублей, при этом родителям рекомендуется сохранять чеки, подтверждающие цену товара.

Депутат ссылается на статью 575 Гражданского кодекса России, которая запрещает подарки государственным и муниципальным служащим, включая работников образовательных организаций, за исключением обычных презентов стоимостью до 3 тысяч рублей.

В беседе с ТАСС Буцкая уточнила, что к разрешенным подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. Она подчеркнула важность сохранения чеков и фотографий подарков на случай возможных вопросов со стороны контролирующих органов.

Парламентарий также отметила, что выбор презента должен основываться на понимании реальных потребностей педагога в работе с учениками. Сохранение доказательной базы стоимости подарка позволяет избежать возможных недоразумений и соблюсти требования законодательства.