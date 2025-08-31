Налоговая служба заблокировала счета экс-супруги Сергея Шнурова

Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета Матильды Шнуровой, бывшей супруги музыканта Сергея Шнурова, из-за задолженности по налогам. Сумма долга составляет 26 тысяч рублей.

По данным «Инфо24», у Шнуровой остались активы в России, включая квартиру в центре Санкт-Петербурга и автомобиль Alpina B6, что вынуждает ее периодически посещать страну. В случае неуплаты долга ей может грозить ограничение на выезд за границу.

После переезда в США Шнурова открыла в Лос-Анджелесе студию растяжки, медитации и аффирмаций, где проводит частные занятия. В апреле 2025 года она окончательно прекратила бизнес-деятельность в России.

Ранее сообщалось, что после развода с музыкантом Шнурова получила несколько квартир и часть совместного бизнеса. Налоговые органы приняли меры в связи с неуплатой обязательных платежей в российский бюджет.