Сеть баров Розенбаума «Толстый фраер» приобрела помещение за 108 млн рублей

Сеть пивных баров «Толстый фраер» приобрела помещение в здании Городской думы на Думской улице за 108,6 миллиона рублей.

Как сообщает «Деловой Петербург», компания воспользовалась правом выкупа арендуемой недвижимости без торгов. Площадь помещения составляет 247 квадратных метров, а само здание является федеральным памятником архитектуры.

Учредителями компании-покупателя выступают Надежда Любина, Александр Розенбаум и Анна Чаки. Народный артист России указан как основатель сети в рекламных материалах. Выручка предприятия по итогам 2024 года достигла 145,7 миллиона рублей, а общая выручка всех связанных компаний превысила 290 миллионов рублей.

Эксперты ресторанного рынка отмечают, что большинство заведений предпочитают арендовать помещения, однако долгосрочные проекты часто стремятся к приобретению недвижимости. Это позволяет избежать рисков изменения арендных условий и обеспечивает стабильность для развития успешной концепции.

Ранее компания уже выкупала помещение на проспекте Луначарского.