Новый роман Виктора Пелевина выйдет в сентябре

Новый роман Виктора Пелевина под названием A Sinistra поступит в продажу 18 сентября.

Данную информацию предоставила пресс-служба книжного сервиса «Яндекс книги».

Это произведение стало пятой частью вселенной Transhumanism inc, но знакомство с предыдущими книгами цикла не является обязательным. Роман будет доступен в формате аудиокниги и электронной версии по подписке Яндекс Плюс, а также для поштучного приобретения на «Литрес».

Виктор Пелевин относится к числу самых известных современных авторов России. Он получил премию за свой дебютный сборник «Синий фонарь», а широкую известность ему принесли романы «Чапаев и пустота» и «Generation П».

Стоит также отметить, что Пелевин является одним из тех российских авторов, которые предпочитают не появляться в публичном пространстве и не давать никаких интервью. Где на данный момент находится популярный писатель, также неизвестно.