Пожар в жилом доме на Васильевском выгнал на улицу 8 человек

В среду, 3 сентября, в 13:01 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: улица Кораблестроителей, дом 23, корпус 1 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, пожар произошел в двухкомнатной квартире, где в ванной комнате площадью шесть квадратных метров загорелась стиральная машина.

Спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. К ликвидации возгорания были привлечены три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС России. В результате оперативных действий пожар был полностью ликвидирован к 14:45.

В ходе происшествия из опасной зоны были эвакуированы восемь человек. По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания устанавливаются специалистами.