Владелицу квартиры в доме Толстого обязали восстановить облик помещений

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о самовольных изменениях в объекте культурного наследия — доме Толстого на улице Рубинштейна.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, собственница двух помещений в историческом здании должна устранить все нарушения, допущенные во время ремонтных работ.

По информации суда, проверки, инициированные Комитетом по охране памятников (КГИОП) после обращений граждан и жилищного агентства, выявили многочисленные несогласованные изменения. На дворовом фасаде были установлены конструкции для цветочных кашпо и металлическая решетка на окне. Исторические оконные рамы частично заменены на белый металлопластик, в некоторых окнах установлены матовые стекла, отсутствуют подоконные отливы.

Внутренние работы также проводились с нарушениями: в одной из квартир заложен кирпичом выход на лестничную клетку, снесена перегородка, что изменило историческую планировку. На старинных входных дверях установлены современные дверные ручки и система контроля доступа.

Собственница не явилась на судебное заседание, не предоставив объяснений своему отсутствию. Суд полностью удовлетворил исковые требования КГИОП. Ответчице предоставлено 18 месяцев для демонтажа всех конструкций с фасада, приведения окон в соответствие с проектной документацией и восстановления первоначальной планировки. На замену фурнитуры на исторических дверях установлен срок три месяца.

При неисполнении решения суда в установленные сроки с нарушительницы будет взыскиваться ежемесячная неустойка в размере 20 тысяч рублей до полного устранения всех замечаний.