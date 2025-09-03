Подростка в Петербурге заключили под стражу за серию нападений у железной дороги

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для несовершеннолетнего, обвиняемого в серии разбойных нападений.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов города, молодой человек проведет в следственном изоляторе не менее двух месяцев — до 31 октября 2025 года.

По данным следствия, в конце августа 2025 года группа молодых людей, включая задержанного, устроила засаду на перегоне между станциями «Пискаревка» и «Кушелевка». Нападавшие жестоко избили случайного прохожего, применяя светошумовой пистолет и ножи, после чего похитили рюкзак с банковской картой и наличными средствами на сумму более 40 тысяч рублей. Медики зафиксировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа.

Следствие располагает информацией о причастности той же группы к избиению еще двух человек в том же районе, а также к нападению 1 сентября на неустановленное лицо. Задержанный лишь частично признал свою вину. Ходатайство защиты о применении более мягкой меры пресечения суд отклонил, удовлетворив request следователя.