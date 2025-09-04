Джорджо Армани похоронят в Милане в закрытом формате

Похороны всемирно известного итальянского модельера Джорджо Армани пройдут в частном порядке.

Как сообщили в официальном заявлении компании Armani Group, церемония прощания состоится в Милане на территории выставочного центра модного дома Armani/Teatro.

Легендарный кутюрье скончался в возрасте 91 года. По информации представителей бренда, его уход из жизни был мирным и произошел в кругу близких людей. Известно, что в июне этого года Армани перенес серьезное воспаление легких.

Компания подчеркнула, что церемония будет иметь исключительно непубличный характер. Точная дата и детали проведения прощания не разглашаются. Армани оставил после себя наследие, которое продолжает влиять на мировую индустрию моды на протяжении десятилетий.